Stemacteur terug in de studio voor het derde deel van Final Fantasy VII Remake

Volgens Square Enix zouden we nog wel even moeten wachten op het derde deel van de Final Fantasy VII Remake, maar nu zijn er aanwijzingen opgedoken dat de release mogelijk dichterbij ligt dan initieel gedacht. Cody Christian, de voice actor van Cloud Strife, had namelijk een foto op zijn Instagram geplaatst die er op wijst dat hij alweer teksten aan het opnemen is.

De foto is inmiddels offline gehaald, maar de tekst onder de foto van Christian in een opnamestudio betrof “So happy to be back with my bestie”, aangevuld met een afbeelding van Cloud. Stemacteurs hoeven meestal pas vrij laat in het ontwikkelproces hun teksten in te spreken om zo ook onnodige heropnames te kunnen voorkomen. Dat zou er dus op duiden dat het einde van de Remake-trilogie dichterbij is dan gedacht.