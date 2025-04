PS5-versie van Until Dawn mogelijk onderdeel van PS Plus Essentials-aanbod in mei

Sony heeft mogelijk zelf per ongeluk te vroeg één van de maandelijkse PS Plus Essentials-games bekendgemaakt. Redditor Budget-Neat4750 merkte namelijk via het PS Plus-promotiescherm op de PS5 op dat de PS5-remake van Until Dawn werd gepromoot als één van de games die maandelijks beschikbaar is voor PS Plus-leden.

De Essentials-line-up zal woensdag 30 april bekendgemaakt worden, maar het is dus bijna zeker dat Until Dawn hier onderdeel van zal zijn. Logisch is het ook, want de Until Dawn-film is sinds kort beschikbaar in de bioscoop. Mogelijk probeert Sony hiermee indirect mensen naar de bioscoop te trekken.

In onze review van de Until Dawn Remake gaven wij het spel een 6.0, vooral omdat de game eigenlijk geen remake nodig had. Mocht je het spel dus ooit al eens hebben gespeeld, dan is de remake je tijd waarschijnlijk niet waard. Voor gamers die Until Dawn nog nooit hebben gespeeld, is het mogelijk wel de tijd waard, zoals je ook in onze review van de PS4-versie kunt lezen.