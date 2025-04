DOOM: The Dark Ages onthult een nieuwe dimensie én het aantal levels

Nog even en we kunnen met DOOM: The Dark Ages aan de slag. De prequel op DOOM (2016) belooft een behoorlijk agressieve, doch meeslepende ervaring te worden. Daarnaast zal het ook de grootste DOOM-game zijn tot dusver. Regisseur Hugo Martin liet namelijk onlangs optekenen dat The Dark Ages maar liefst 22 levels telt… Dat zijn er negen meer dan DOOM (2016) en DOOM Eternal.

Een grote game vereist ook grote spelwerelden en daar zal DOOM: The Dark Ages alvast niet teleurstellen. In een gloednieuwe trailer stelt ontwikkelaar Id Software namelijk maar wat graag de kosmische dimensie voor, een Lovecraftiaans helleoord dat het beste en slechtste uit gamers zal halen. Het filmpje bevat veel info en is het bekijken dus meer dan waard. Enjoy!