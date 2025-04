MindsEye is geïnspireerd door de Fast & Furious-films

MindsEye, de volgende game van Leslie Benzies (die vroeger aan heel wat GTA-games heeft meegewerkt) werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens een State of Play-uitzending. We weten inmiddels ook al dat het spel zal uitkomen op 10 juni en dat is niet zo heel lang meer wachten. Assistent-regisseur Adam Whiting sprak nu over de game met Edge (gerapporteerd door GamesRadar).

In een interview laat hij weten dat MindsEye geïnspireerd is door de bekende Fast & Furious-filmfranchise. Hij wilde een game maken die je adrenalinepeil de hoogte in doet schieten bij elk gevecht en/of achtervolging. Het team heeft bovendien hiervoor een leuk ’trucje’ gebruikt: zo zal de camera in de game tijdens achtervolgingen op zo’n manier reageren dat het lijkt alsof je bijna de controle verliest.

“The camera detaches as you take corners at high speeds to make you feel like you’re on the edge of control, almost like you’re in a Fast & Furious film.”

Ondanks dat de camera je dus het gevoel geeft dat je geen controle hebt, zal je echter wel heel precies kunnen reageren en je wagen kunnen besturen. Dat klinkt veelbelovend en hopelijk weet MindsEye de hoge verwachtingen ook waar te maken!