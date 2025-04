Bethesda vraagt spelers om feedback voor toekomstige The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered updates

Sinds recent kunnen we aan de slag gaan met The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en een Bethesda-game zou uiteraard geen Bethesda-game zijn zonder een hoop (lollige) bugs en probleempjes. Zoals steeds staat de ontwikkelaar uiteraard weer paraat om hun game te ondersteunen met updates en men vraagt nu hulp aan de spelers om dit proces te verbeteren.

Op Reddit staat te lezen dat je in de Discord-server van Bethesda feedback kan achterlaten voor toekomstige updates. Als er dus bepaalde zaken zijn die jij graag anders zou zien in de game, dan kan je dat dus rechtstreeks aan de ontwikkelaar laten weten en dan is de kans ook groter dat het probleem zal worden aangepakt. Voorlopig zijn er al heel wat zaken vernoemd, zoals herwerkte moeilijkheidsgraden, betere AI van vijanden in sommige situaties, een betere framerate en meer.

Verwacht dus (veel) updates in de nabije toekomst, waarbij hopelijk heel wat problemen worden aangepakt!