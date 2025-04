De The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster bereikt 4 miljoen spelers

Bethesda wekte vorige week een ware klassieker opnieuw tot leven: de The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster werd uiteindelijk aangekondigd én direct ook uitgebracht. Best verrassend, want het ging hier om een zogenaamde ‘shadow drop’, waarbij de game geen eerdere aankondiging heeft gekregen. Oké, die honderden geruchten die de ronde deden gaven de verrassing wel een beetje weg, maar laten we niet te veel zeuren.

Nu blijkt dat deze geliefde RPG nog steeds heel populair is, want op X heeft Bethesda laten weten dat de game inmiddels al 4 miljoen spelers heeft bereikt. Specifieke verkoopcijfers worden niet genoemd, maar weet wel dat het spel beschikbaar is via Game Pass en dat die spelers dus ook in dit getal meegerekend zitten. Dit blijft hoe dan ook uiteraard een heel mooie prestatie!