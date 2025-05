Verhaal van Death Stranding 2: On the Beach kan zomaar 75 uur in beslag nemen

Volgens een preview van eurogamer, zou het verhaal van Death Stranding 2 ruim 75 uur kunnen duren. Dit is bijna het dubbele van de originele Death Stranding-game. Eurogamer kreeg de kans om de aankomende game te spelen op het hoofdkantoor van Kojima Productions in Tokio. Ze zouden de game maar liefst 30 uur lang hebben gespeeld, wat maar 40% van het volledige verhaal omvat.

Dit zou betekenen dat het verhaal rond de 75 uur in beslag kan nemen. De oorspronkelijke Death Stranding game nam rond de 40 uur in beslag. Het is en blijft een openwereldgame, dus het kan uiteraard sterk verschillen per persoon. Het ligt er net aan hoeveel tijd je wilt besteden aan de side-quests en het verkennen van de wereld.

Death Stranding 2: On the Beach is vanaf 26 juni beschikbaar voor de PlayStation 5.