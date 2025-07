Video van Gothic Remake richt zich op visuele veranderingen

In de afgelopen maanden verschenen er al twee video’s over de Gothic Remake die onderdeel zijn van de ‘Making of’-reeks. Zo werd in de eerste video stilgestaan bij wat het origineel nou zo uniek maakte en de tweede video uit de reeks ging dieper in op de verschillen vergeleken met het origineel. Er is nu een derde video uit deze reeks verschenen en deze richt zich op de visuele stijl en artistieke keuzes van de studio.

Art director Daniel Candil legt hierin uit hoe het team de balans zoekt tussen realisme en dark fantasy. Volgens hem moest de wereld geloofwaardig en natuurgetrouw aanvoelen, terwijl er ook ruimte is voor de occulte elementen en magische wezens. Ook studiohoofd Reinhard Pollice sluit wederom aan en benadrukt dat de remake trouw blijft aan de oorspronkelijke trilogie. Ook andere teamleden, waaronder 3D-artist Ana Gonzalez, lichten hier verder toe hoe moderne technieken worden ingezet om de sfeer van het origineel te behouden.

Hieronder kan je de video bekijken. De Gothic Remake zal later dit jaar moeten verschijnen, al is een exacte releasedatum vooralsnog onbekend.