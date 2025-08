Gothic Classic Trilogy en Remake worden in 2026 uitgebracht

THQ Nordic heeft aangekondigd dat het de eerder uitgebrachte ‘Classic’-releases van Gothic 1 en 2, evenals de nog te verschijnen Gothic 3 Classic, in 2026 zal uitbrengen voor PlayStation en Xbox. Dat is echter nog niet alles, want de uitgever heeft ook bevestigd dat de Gothic Remake in de eerste helft van 2026 zal verschijnen.

Fans van de franchise hoeven dus nog maar even te wachten om Gothic opnieuw te beleven. Gothic Classic en Gothic II verschenen beiden in 2023 voor pc en Nintendo Switch, maar binnenkort krijgen ook PlayStation- en Xbox-gamers de kans om deze titels te spelen op hun console.

De Nyras Prologue-demo van de Gothic Remake, die eerder al beschikbaar was voor pc-spelers, is nu ook speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Probeer deze demo zeker uit als je benieuwd bent naar wat de remake te bieden heeft. Bekijk de trailer van de Gothic Classic Trilogy hieronder. De Gothic Remake trailer kun je via deze link bekijken.