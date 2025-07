SOMA komt binnenkort uit op de Nintendo Switch

Als je in de Nintendo Switch game bibliotheek kijkt, dan denk je niet meteen aan horrorgames en toch maakt er af en toe eens een game de overstap naar de bekende familie console, zo ook SOMA.

De game speelt zich af in het onderwateronderzoekscentrum waar je moet overleven in een angstaanjagende omgeving die vragen oproept over bewustzijn en menselijkheid. SOMA staat bekend om zijn diepgaande verhaal en beklemmende sfeer, en behaalde een Metacritic-score van 8,4.

SOMA is momenteel beschikbaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Vanaf 24 juli kan je deze angstaanjagende game ook op de Switch spelen… als je durft.