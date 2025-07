Where Winds Meet trailer deelt veel achtergrondinformatie van de personages en setting

We krijgen de laatste tijd steeds vaker iets te zien van Where Winds Meet. Zo verscheen er onlangs een trailer die meer van het verhaal liet zien en ook werd duidelijk dat de game tijdelijk een PS5-exclusieve titel zal zijn. De game speelt zich af in de turbulente geschiedenis van China in de tiende eeuw. Wie niet helemaal bekend is met de Chinese geschiedenis, kan middels deze nieuwe trailer wat meer informatie daarover opdoen.

In de trailer krijg je veel achtergrondinformatie over dat tijdperk te zien. Ook zien we diverse personages voorbij komen en krijgen we meer van de setting te zien. Hoewel de trailer misschien moeilijk te volgen is met alle nieuwe informatie, is het geheel zeker sfeervol en aantrekkelijk om naar te kijken.

Where Winds Meet zal ergens dit jaar nog moeten verschijnen. Interesse in deze game? Dan kan je jezelf inschrijven voor de laatste gesloten beta.