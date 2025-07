Meer dan 10 minuten aan gameplay beelden van Where Winds Meet

Zoals je hier al kon lezen is momenteel de laatste gesloten beta van Where Winds Meet aan de gang. Mocht je jezelf van toegang tot de game voorzien hebben, dan kan je nog tot en met 31 juli aan de slag met het spel. Where Winds Meet is een open wereld actie-game die zijn inspiratie lijkt te halen in het tiende-eeuwse China.

Via IGN is nu een nieuwe gameplay video van de game verschenen. Zo zien we beelden waarin je paardje rijdt, sumo worstelt alsook een hoop bandieten tot een hoopje vlees reduceert. Where Winds Meet is momenteel in China al te verkrijgen voor de pc en op mobiele toestellen. Nu verschijnt de game dus ook in het Westen, waarbij de gebruikers van de PlayStation 5 voorrang krijgen, om vervolgens ook op pc te verschijnen.