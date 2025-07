Duik achter de schermen van Where Winds Meet

Nadat we eerder al een meer dan tien minuten durende video te zien kregen van Where Winds Meet, is er nu een video verschenen die je mee achter de schermen neemt. Meer bepaald naar de motion captures die gebruikt zijn om vloeiende bewegingen over te brengen op je scherm.

In de video zien we enkele heren en een hele hoop dames dansen en zelfs door de lucht zweven. Het ziet er allemaal zeer sierlijk uit en dit geeft een goede inkijk in wat er allemaal wel niet komt kijken bij het produceren van een game. De video kan je hieronder terugvinden en is zeker even het bekijken waard.