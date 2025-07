Lollipop Chainsaw wordt uitgebouwd tot een franchise

Vorig jaar bracht Dragami Games Lollipop Chainsaw naar moderne platformen in de vorm van Lollipop Chainsaw RePOP. Deze remake heeft het aardig goed gedaan, dus ziet Dragami Games wel toekomst in Juliet Starling. Op de website van de Taiwanese investeringsmaatschappij Nada Holdings valt namelijk te lezen dat zij een samenwerking zijn aangegaan met Dragami Games.

Verder spreekt het bericht boekdelen: samen met Nada Holdings wil Dragami Games meerdere projecten binnen het Lollipop Chainsaw universum gaan creëren. Of prominente figuren die betrokken waren bij het eerste deel, zoals Suda51 en James Gunn, ook betrokken zijn bij nieuwe games is vooralsnog niet bekend.

“As a huge fan of LOLLIPOP CHAINSAW, I am truly honored and delighted to be involved in the expansion of this IP. Moving forward, NADA HOLDINGS will devote itself wholeheartedly to preserving the spirit of the original work and meeting the expectations of its fans. Together with Dragami Games, we are committed to developing a wide range of new projects.”