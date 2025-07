Er vallen wederom ontslagen bij Supermassive Games wat zorgt voor uitstel van Directive 8020

Vorig jaar vielen er bij Supermassive Games flink wat ontslagen. Personeel dat toen blij was dat zij niet tussen de slachtoffers zaten, moeten nu weer vrezen voor hun baan, want er komt weer een ontslagronde aan.

De vorige keer werden er 90 mensen ontslagen bij de ontwikkelaar en nu gaat het om 36 banen. Volgens Supermassive Games is het tegenwoordig erg moeilijk om je staande te houden in de gamesindustrie, omdat deze constant verandert. Om zich hierop aan te passen, is het nodig om mensen te laten gaan, hoe moeilijk deze beslissing ook is.

De nieuwe ontslagronde zorgt er ook voor dat Directive 8020 wordt uitgesteld. Het spel zal nu in 2026 uitkomen in plaats van dit jaar. Little Nightmares III zal geen problemen ondervinden door de ontslagen.