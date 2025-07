De Silent Hill Remake is waarschijnlijk al drie jaar in ontwikkeling, release window mogelijk bekend

Bloober Team wist met de remake van Silent Hill 2 goed bij de fans van de serie te scoren en ook onze Nermin vermaakte zich prima met deze titel. Het is inmiddels bekend dat het eerste deel ook door hetzelfde team van een remake wordt voorzien, alleen is nog niet duidelijk wanneer het spel zal verschijnen.

Het ziet er naar uit dat we in ieder geval niet meerdere jaren hoeven te wachten voordat we met de game aan de slag kunnen. Volgens bronnen van Insider AestheticGamer (ook wel bekend als Dusk Golem), is Silent Hill Remake al ongeveer drie jaar in ontwikkeling, dus men zou behoorlijk onderweg moeten zijn.

Volgens hem is de planning van Konami om eerst Silent Hill f uit te geven dit jaar en volgend jaar Townfall op de markt te brengen. In 2027 staat dan Silent Hill Remake op het programma.