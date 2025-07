Bekijk hier een uur aan Phantom Blade Zero gameplay

De Chinese ontwikkelaar S-GAME werkt al geruime tijd aan Phantom Blade Zero en recent hebben ze wat content creators met de game aan de slag laten gaan. Het resultaat is onder andere een video van bijna een uur, afkomstig van GameV, die de game toont in 4K op 60fps.

De beelden zijn afkomstig van de game die draait op een PlayStation 5 Pro en geven een goede indicatie wat je van het avontuur mag verwachten. Wanneer de game uitkomt is niet bekend, mogelijk dat we daar meer over horen tijdens gamescom over een paar weken.