Nieuwe video gaat in op de abilities van Rafa uit Borderlands 4

Na recent al gameplay te hebben getoond van Rafa, één van de personages in Gearbox’ Borderlands 4, laat de studio in een nieuwe video meer zien van de algemene abilities van het personage.

Daarin zien we het personage er aardig op los slaan en schieten, alsook zien we hem zelfs een dansje placeren. Of die dansmoves nuttig zijn om de vijand te verslaan betwijfelen we, maar niets is beter dan je vrienden irriteren tijdens een potje Borderlands in coöp.

Zoals je hier al kon lezen is de game ondertussen goud gegaan en kan je de game vanaf 12 september spelen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, om dan op 3 oktober uit te komen voor de Nintendo Switch 2.

Hieronder kan je de video met de abilities van Rafa terugvinden.