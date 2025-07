Eerste gameplay beelden van Alien: Rogue Incursion Evolved Edition te zien in nieuwe trailer

Afgelopen jaar bracht Survios Alien: Rogue Incursion uit voor Meta Quest 3, PlayStation VR2 en SteamVR. In mei kondigde het bedrijf aan dat de game met de ‘Evolved’-versie ook speelbaar zou zijn op de manier die we allemaal gewend zijn: op een plat scherm.

Bij de aankondiging was er nog weinig gameplay te zien, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Virtuos heeft namelijk een gameplay trailer uitgebracht die laat zien wat we van deze versie kunnen verwachten.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition komt op 30 september uit voor de PlayStation 5 en pc.