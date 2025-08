Pragmata laat meer van zich zien in nieuwe gameplayvideo

Ontwikkelaar en uitgever Capcom werkt momenteel aan een nieuwe sci-fi puzzel-shooter genaamd Pragmata. De game is naast Resident Evil: Requiem en Onimusha: Way of the Sword één van de langverwachte titels die we als demo terug zullen zien op de Gamescom. Toch kunnen we nu al wat gameplay van de demo bekijken, afkomstig vanaf ChinaJoy 2025.

In het verhaal van Pragmata stap je in de schoenen van Hugh Williams, die na een incident op een onderzoeksstation op de maan wordt gescheiden van zijn team. Hugh ontmoet een droïde genaamd Diana en na een aanvaring met de vijandige robots op het station wordt het voor hem duidelijk dat Diana hem kan helpen om het tij te keren in het gevecht. Uit de video wordt duidelijk dat de game hoog inzet op het gebruik van puzzels om je vijanden te verslaan. De hacking-skills van Diana komen daarbij goed van pas, die ook gebruikt kunnen worden om te interacteren met de omgeving. Check de video hieronder.

Pragmata komt volgend jaar beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een exacte releasedatum is helaas nog niet bekend. Wel kunnen spelers met de demo aan de gang tijdens de jaarlijkse gamescom die loopt van 20 tot en met 24 augustus dit jaar.