Borderlands 4 trailer toont het personage Amon in volle actie

Na wekenlang aandacht te hebben gegeven aan Vex en Rafa, is het nu de beurt aan Amon om in de spotlight te treden. Gearbox heeft een nieuwe trailer voor Borderlands 4 uitgebracht, waarin deze robuuste Forgeknight uitgebreid wordt voorgesteld. De focus ligt daarbij op zijn Action Skills, die draaien om stevige mêlee-aanvallen, het opvangen van schade en een flinke dosis mobiliteit.

Amon beschikt over drie skilltrees: Crucible, Onslaught en Scourge. In de Crucible-tree hanteert hij twee krachtige Forgeaxes – één met Incendiary en één met Cryo-schade – ideaal voor wie het gevecht van dichtbij wil aangaan. Onslaught brengt de Forgefist met zich mee, een raketachtige vuistslag die niet alleen flink uithaalt, maar ook Amons bewegingssnelheid én schildregeneratie verhoogt.

De Scourge-tree laat Amon een robuust Forgeshield gebruiken dat schade van voren blokkeert. Terwijl je schade opvangt, bouw je een Vengeance-meter op die extra weerstand biedt. Activeer je de skill opnieuw, dan ontketen je een krachtige Cryo-uitbarsting, waarvan de kracht afhankelijk is van de opgebouwde Vengeance. De gelijkenissen met Kratos uit God of War zijn ook aanwezig, vooral dankzij de mix van brute kracht, vurige bijlen en tactische verdediging.