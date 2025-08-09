Grafische modi van Ninja Gaiden 4 op consoles bekendgemaakt

De legendarische Ninja Gaiden-franchise krijgt later dit jaar eindelijk nog eens een nieuw deel en eerder deze zomer kregen we ook al een trailer die de releasedatum prijsgaf. Aangezien we niet zo heel lang meer moeten wachten, krijgen we nu ook steeds meer info over wat we kunnen verwachten.

Windows Central vertelt ons meer over de technische kant van de game, met name de grafische modi. Ninja Gaiden 4 zal er zo twee hebben op de PlayStation 5 en Xbox Series X: eentje met 120fps en eentje met 60fps. Die laatste zal, logischerwijs, de nadruk leggen op graphics, waar de eerste dan mikt op heel snelle en vlotte gameplay. De Xbox Series S heeft echter enkel de 60fps-optie.

“The game has a 120 FPS high framerate mode, allowing Xbox Series X and PlayStation 5 players to exchange additional visual fidelity for a faster, more reactive gameplay experience.”

Ninja Gaiden 4 verschijnt op 21 oktober.