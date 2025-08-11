Nieuwe Ninja Gaiden 4 gameplay getoond

Ninja Gaiden 4 is de eerste gloednieuwe game in de mainline franchise sinds Ninja Gaiden 3, die in 2012 werd uitgebracht. Het is nog zo’n twee maanden wachten tot de release van het vierde deel, en in aanloop naar 12 oktober zijn er nieuwe gameplay beelden naar buiten gebracht en heeft Team Ninja-director Masazaku Hirayama nieuwe informatie gedeeld.

In een interview met Next-Play heeft Hirayama bevestigd dat een eerste playthrough van Ninja Gaiden 4 zo’n 15 tot 20 uur in beslag zal nemen. Hij geeft wel aan dat dit zeker niet het einde hoeft te betekenen: nadat je het spel voor het eerst hebt uitgespeeld, speel je een hogere moeilijkheidsgraad vrij en kun je ook nog aan de slag met diverse uitdagingen.

YouTube-kanaal GamersPrey heeft meer dan een uur aan gameplay geüpload van Ninja Gaiden 4. In de beelden zien we meer van de platformelementen in het spel en het combatsysteem.

Ninja Gaiden 4 verschijnt op 12 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de gameplay hieronder bekijken.