Er zijn post-launch DLC plannen voor Ninja Gaiden 4

Dit najaar verschijnt Ninja Gaiden 4, het nieuwste deel in de bikkelharde actiefranchise. De releasedatum nadert met rasse schreden en ontwikkelaars PlatinumGames en Team Ninja zijn inmiddels in volle ‘promotie modus’ gegaan. We krijgen steeds meer info over de game en de makers gaven nu ook een interview met Next-Play waarin heel wat zaken aan bod kwamen.

Zo leren we bij dat Ninja Gaiden 4 nog na de release zal ondersteund worden met nieuwe content. Regisseur Masakazu Hirayama vertelt dat er plannen zijn voor nieuwe content, waaronder nieuwe wapens. Deze wapens zitten inbegrepen in de ‘Deluxe Edition’ van het spel, maar dit wordt niet de enige DLC die we mogen verwachten. Veel details wilde hij nog niet geven, we zullen moeten afwachten en zien wat de toekomst brengt.

“With regards to Ryu’s weapons … We are planning to add additional weapons in, as DLC. The DLC is included as part of the Deluxe Edition … Additional weapons are included in that, with that said, that gameplay content isn’t just limited to additional weapons. There’s going to be more content. And we’ll be revealing more details about what you can expect from that content in the future.”

Ninja Gaiden 4 komt uit op 21 oktober.