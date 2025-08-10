Kojima’s Physint verkeert in conceptuele fase



Begin vorig jaar kondigde Kojima Productions het project Physint aan, wat gemaakt wordt in samenwerking met Sony PlayStation. Uit latere berichten bleek al snel dat de game nog jaren op zich laat wachten en nu hebben we een update gekregen over wat de huidige stand van zaken is.

In een interview met Indiewire heeft Kojima aangegeven dat hij momenteel alleen met het project bezig is, omdat het nog in de conceptuele fase verkeert. Daarbij stelt hij ook dat hij met zijn team nu effectief bezig is met OD, maar dat ook Death Stranding 2 nog niet helemaal klaar is.

“I also am starting to work with the team on ‘OD‘ because that’s a new project, and also doing ‘Physint‘ all by myself because that’s at the conceptual stage. So I’m doing that. And also I have all these interviews every day, and also promotional — photo-shootings, things like that — so I don’t feel like I’ve finished the title [Death Stranding 2], to be frank.”

Gezien de eerste Death Stranding in 2019 uitkwam en het tweede deel pas dit jaar en tussen de release van Physint eerst nog OD zit, is de vroege schatting dat de game nog vijf of zes jaar op zich laat wachten vrij optimistisch. Dit betekent ook dat het nog lang zal duren voordat we echt wat van de game te zien gaan krijgen.