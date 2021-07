FIFA 22 werd op de dag van de EK finale officieel aangekondigd en hoewel de release nog even op zich laat wachten, krijgen we nu nog meer te zien. EA Sports heeft vandaag namelijk de officiële gameplay trailer uitgebracht die veel van de aanstormende footie toont.

Naast nieuwe beelden licht deze trailer ook de nodige verbeteringen toe die van toepassing zijn op dit nieuwe deel in de reeks. Met een kleine vier minuten is het een erg boeiende trailer om te bekijken en je komt via onze preview nog meer over FIFA 22 te weten. Die preview kun je hier vinden.