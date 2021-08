XDefiant haalt zijn inspiratie uit diverse andere games in het Tom Clancy universum en dat betekent dat niet alleen personages bekend zullen voorkomen, ook de maps zullen herkenbaar zijn. Ubisoft laat een tweetal maps zien in een nieuwe video, die je onder dit bericht kunt checken.

De maps die in de video getoond worden, zijn ‘Emporium’ en ‘Air and Space’, die gamers die The Division hebben gespeeld bekend voor zullen komen. Deze twee levels zullen speelbaar zijn in de gesloten beta die op 5 augustus van start gaat. Deze beta is alleen beschikbaar voor pc-gamers die in Amerika of Canada wonen.