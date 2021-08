We hebben al meerdere concerten in Fortnite gezien en zolang ze onverminderd populair blijven, zal Epic dit soort evenementen organiseren. Zo staat er voor deze week een nieuw concert op de planning, want Ariana Grande zal van 6 tot en met 8 augustus meerdere shows in de game geven.

Het advies is om ongeveer een uur voor de start van de show aanwezig te zijn, zodat je kan genieten van Rift Tour ervaringen in Fortnite en meer. Een half uur voordat de show begint zal de playlist gedeeld worden. Hieronder een trailer en op de Epic website kun je meer details vinden.