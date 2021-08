De Battlefield franchise gaat al een lange weg terug en voorheen verschenen de delen wat dichter op elkaar. Zo verscheen Battlefield 3 in 2011, Battlefield 4 in 2013 en Battlefield 1 in 2016. Tussendoor verscheen de spin-off Battlefield: Hardline nog in 2014, waarmee de reeks dus veel sterker aanwezig was dan daarvoor. Het laatste deel was Battlefield V uit 2018 en we hebben nu langer moeten wachten op het nieuwe deel. Dat hoeft wellicht niet meer zo te zijn volgens EA.

Tijdens een meeting over de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal werd de vraag gesteld of de reeks weer iedere twee jaar zal verschijnen. Andrew Wilson, de CEO van EA, vertelde dat het geen slecht idee is, maar dat we Battlefield meer als een live-service game moeten gaan zien. Verder sprak hij ook over een mobiele launch en andere gratis toevoegingen.

“I think that is our orientation but more importantly I think you should think about Battlefield as a service,” “You should understand that this really forms the foundation of what we believe the future of live service around Battlefield is, which over time will include a mobile launch, will include some free to enter components, and really change the nature of what happens from launch to launch.”

Met de komst van Battlefield Portal kunnen spelers hun eigen modi maken en daarmee zou Battlefield 2042 langer mee moeten gaan. Daarnaast bevat de game ook nog de Hazard Zone, waar we nog niet veel vanaf weten en daar krijgen we binnenkort ongetwijfeld meer over te horen. Binnenkort zijn er namelijk playtests voor Battlefield 2042 en rond die tijd mogen we weer meer over de game verwachten.