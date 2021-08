Tijdens de E3-presentatie van Square Enix kregen we voor het eerst beelden te zien van een gloednieuwe game omtrent de Guardians of the Galaxy. Na een moment van stilte hebben Square Enix en Eidos Montreal een nieuwe cinematic trailer vrijgegeven waarin we kennis maken met Lady Hellbender, leider van de Hellraisers.

In de trailer zien we hoe Star-Lord en zijn metgezellen proberen onderhandelingen te treffen met de onverschrokken verzamelaarster van monsters. Dat gebeurt geheel in de eigen stijl van de Guardians en zorgt voor erg ongemakkelijke situaties. In een eerdere trailer zagen we hoe je als speler de keuze moest maken tussen het verkopen van Rocket of Groot en ook hier sta je opnieuw voor een keuze die grote gevolgen met zich meebrengt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober 2021 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en op pc via Steam en de Epic Games Store.