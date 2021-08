Hoewel de next-gen patch nog moet verschijnen voor Cyberpunk 2077, is de game inmiddels wel voorzien van diverse nieuwe updates. We zijn immers alweer een tijdje verder. Digital Foundry heeft nu een extra blik geworpen op de huidige stand van zaken van de game met één van de meeste rampzalige launch periodes in ons recente geheugen. De laatste keer dat hier aandacht aan werd besteed waren de zaken als volgt tussen de nieuwere generatie consoles: De PS5-versie had een net wat betere framerate, terwijl de Xbox Series X een drukkere stad bevatte. Over de vorige generatie zal ik mijn adem besparen, hoewel die inmiddels een stukje stabieler draait.

Hieronder kun je de uitgebreide bevindingen vinden van Digital Foundry. Hoewel de PS5 nog altijd iets stabieler draait, weet de Xbox Series X met name als het aankomt op NPC-hoevelheid heel wat punten te winnen. De keuze om de Series X-versie in te stellen tussen een Quality- of Performance-modus helpt hierbij erg veel. De PS5-versie weet ook het langste te doen over de laadtijden. Hoewel het nog niet perfect is allemaal, is misschien weer de moeite waard om de game te installeren?