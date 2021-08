Neon Giant’s nieuwste game ‘The Ascent’ heeft twee verschillende updates ontvangen. De eerste update verscheen in alle stilte enkel voor de Xbox-consoles, terwijl de andere update voor zowel de consoles als pc wordt uitgebracht.

De eerste update heeft moeilijkheidsgraden met zich meegebracht, iets wat voorheen enkel beschikbaar was op pc. Er zijn geen patch notes verschenen van de update, waardoor het niet bekend is of er andere aanpassingen zijn gebeurd. Neon Giant zelf heeft wel aangegeven dat het ook werkt aan problemen die de game heeft via de Xbox Game Pass, waaronder het gebrek aan bepaalde features die wel beschikbaar zijn in de pc-versie.

De tweede update brengt een hoop aanpassingen met zich mee, maar de meest opmerkelijke is de fix voor ray-tracing op pc en de toevoeging ervan op de Xbox Game Pass. Daarnaast kreeg de game enkele stability fixes, zijn verschillende bugs en glitches aangepakt en zijn de laadtijden verbeterd. De volledige patch notes kan je hier terugvinden.

De tweede update is momenteel enkel beschikbaar op Steam en komt op een later moment naar Windows 10 pc’s en Xbox-consoles, zodra deze goedgekeurd is.