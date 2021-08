Spelers hopen al enige tijd dat het mogelijk wordt om hun progressie in Apex Legends ook over te zetten naar andere platformen, maar Respawn Entertainment hield de lippen steeds stijf op elkaar. Nu komt daar echter verandering in toen men tijdens een interview sprak over cross-progression.

De studio ging tijdens een AMA op Reddit dieper in op de vraag wanneer de spelers cross-progression mogen verwachten en waarom het allemaal zo lang duurt. Op die vraag werd kort gereageerd met: “volgend jaar”, maar over de reden waarom het allemaal wat langer duurde wou men toch zeer duidelijk communiceren.

Cross-progression blijkt voor de studio namelijk een ware hel te zijn om daadwerkelijk te realiseren. Er is niet alleen de technische uitdaging om verschillende accounts samen te voegen tot één gezamenlijk account, maar ook de juridische kant. Zo moet men opletten met de legale en contractuele problemen die het kan opleveren met aankopen op verschillende accounts, maar hebben bepaalde landen ook andere wetten waar rekening mee gehouden moet worden.

Respawn wist ook te melden dat men werkt aan een verhoging van de level cap en ze al enige tijd nadenken over een update van het hele systeem. Uiteraard brengen zulke aanpassingen ook mogelijke problemen met zich mee, waardoor men de hele update pas wil vrijgeven wanneer deze volledig geoptimaliseerd is. Een specifieke release voor deze update heeft men echter niet vrijgegeven.