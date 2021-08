Binnen enkele weken kunnen fans zich rijkelijk vermaken met Ryu Ga Gotoku Studio’s nieuwste game, Lost Judgment. Om fans voor te bereiden op de aankomende launch, heeft de studio alvast enkele screenshots vrijgegeven, waarin we Yagami, het hoofdpersonage, in actie zien.

Nadat men besloot om van de Yakuza-games een turn-based RPG te maken, kijken fans van het oude combatsysteem reikhalzend uit naar Lost Judgment. In de screenshots die zijn vrijgegeven, zien we Yagami de strijd aangaan in diverse locaties, waaronder een met neon verlichte stad, een klaslokaal en nog veel meer. Interessanter is het feit dat zelfs de hond van Yagami aan bod komt in deze screenshots en buiten de onderzoeken om dus ook een belangrijke rol zal spelen tijdens gevechten.

Lost Judgment verschijnt op 24 september 2021 voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S. De screenshots kan je hieronder bekijken.