Back 4 Blood heeft er zopas zijn eerste open beta opzitten en het lijkt er sterk op dat fans meer willen zien van de game. Een speler vroeg uit grote interesse via Discord of de game bij launch een versus campaign mode bevat, een populaire game mode die aanwezig was in Left 4 Dead.

Na een moment van stilte heeft men dan toch gereageerd op deze vraag. Volgens Chris Ashton, game designer, zijn er geen plannen om de versus campaign mode terug te brengen in Back 4 Blood. Het nieuws zal voor veel lezers niet echt als een verrassing komen, aangezien er tot op heden nooit iets over gecommuniceerd is. Dat betekent echter niet dat er niet gewerkt wordt aan een soortgelijke gamemode, maar een exacte kopie moet men alvast niet verwachten.

Back 4 Blood verschijnt op 12 oktober 2021 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC. Op diezelfde dag zal de game ook speelbaar zijn via de Xbox Game Pass.

Als kleine reminder geven we nog even mee dat mensen die interesse hebben in de game van 12 tot en met 16 augustus kunnen deelnemen aan de open beta.