In januari van 2020 konden we een erg entertainende trip ‘down memory lane’ maken, dankzij de release van het prima ontvangen Dragon Ball Z: Kakarot. We hebben echter het laatste van deze game nog niet gehoord, want Goku komt in september ook de Nintendo Switch onveilig maken.

Als je zou denken dat de Switch niet in staat zou zijn om de chaotische gevechten van de game te draaien, dan hebben we onderstaande trailer voor je om je ongelijk te bewijzen. De game ziet er prima uit en belooft ons hetzelfde gevoel dat we hadden met de game op consoles.

Dragon Ball Z: Kakarot komt op 24 september naar de Switch, bekijk de trailer hieronder.