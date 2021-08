Koch Media heeft bekendgemaakt dat er ook een fysieke versie verschijnt van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, naast de reeds onthulde digitale release op de Xbox Series X|S en pc.

Stephan Schmidt, medewerker bij Koch Media, heeft in een persbericht onthuld dat men na de positieve reacties op de onthulling van de game tijdens de E3-presentatie enthousiast is om de game ook fysiek uit te brengen. In samenwerking met GSC Game World werkt men aan verschillende fysieke versies, zodat spelers zelf kunnen beslissen hoeveel men wil spenderen aan de game. Concretere details over deze versies zijn nog niet bekend.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl verschijnt op 28 april 2022 zowel fysiek als digitaal op de Xbox Series X|S en pc.