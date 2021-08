Ontwikkelaar Turtle Rock Studios en uitgever Warner Bros. hebben via Twitter officieel bevestigd dat Back 4 Blood goud is gegaan. Dit wil zeggen dat de game zijn vooropgestelde releasedatum haalt en eventueel uitstel haast onmogelijk is.

Nadat de coöp zombie shooter afgelopen weekend zijn eerste gesloten beta hield, regende het complimenten via diverse sociale media kanalen. Als je nog geen kans hebt gehad om de game te proberen, is er alvast goed nieuws. Vandaag om 21:00 uur gaat namelijk de open beta van start op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en op pc via de Epic Games Store en Steam.

We’re not seeing red right now, today it’s all gold! Amazing work to the team for getting #Back4Blood through the hordes. Full steam to October! pic.twitter.com/DBQAcvnZcy — Back 4 Blood (@back4blood) August 11, 2021

Met nog 2 maanden tot de officiële release op 12 oktober 2021 kan er alvast gewerkt worden aan eventuele kleine problemen die opduiken tijdens de open beta. In ieder geval is de game klaar om verscheept te worden en is men klaar met de ontwikkeling ervan. Ben jij klaar om dit weekend alvast enkele ‘Ridden’ te slachten?