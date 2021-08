Eind september 2019 kwam Naughty Dog met de aankondiging dat The Last of Us: Part II geen multiplayer zou krijgen, zodat het team zich volledig kon richten op de singleplayer ervaring. Niet lang daarna kwam de Amerikaanse studio met een statement dat de singleplayer voorrang had, maar dat ze de fans van de Factions-modus uit het eerste deel niet zijn vergeten.

Sindsdien is het akelig stil rondom een eventuele multiplayer voor The Last of Us: Part II, en volgens de geruchten werkt Naughty Dog ondertussen aan een remake van de originele The Last of Us. Dat weerhield YouTuber Speclizer er niet van om toch de game in te duiken en op zoek te gaan naar hints over de multiplayer.

Zijn zoektocht was niet zonder resultaat, want Speclizer heeft een aantal assets gevonden die waarschijnlijk ooit onderdeel waren van de geschrapte multiplayer, zoals een kaart en locaties die waarschijnlijk samengevoegd zouden worden tot één grote map. De grootste hints zijn de aanwezigheid van een kompas en een player count: twee zaken die je veelal terugziet in battle royale games.