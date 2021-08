Onlangs lichtte Techland toe dat ze op dit moment niks te melden hebben over een next-gen versie of update voor de originele Dying Light, die inmiddels al ruim zes jaar meegaat. In plaats daarvan is de Poolse studio volledig gericht op het afmaken van Dying Light 2: Stay Human, en men heeft aangekondigd dat ze volgende week meer gameplay gaan tonen van de game.

Via de onderstaande korte teaser nodigt Techland ons uit om op 26 augustus naar een speciale Gamescom editie van ‘Dying 2 Know’ te kijken. Tijdens dit evenement zal lead game designer Tymon Smektala meer vertellen over de openwereldgame en krijgen we dus een gloednieuwe gameplay trailer te zien. Rond 20:00 uur Nederlandse tijd zal het evenement van start gaan.

Dying Light 2: Stay Human is vanaf 7 december verkrijgbaar en verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.