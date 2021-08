Na eerder een gesloten beta georganiseerd te hebben, zal Blizzard het komende weekend Diablo II: Resurrected voor iedereen toegankelijk maken. Dit betekent dat je vanaf 20 augustus de game zal kunnen spelen, of dat nu op pc, Xbox of PlayStation is. Je zal tevens het ‘cross-progressie’ systeem tussen de verschillende platformen kunnen uitproberen.

De beta van Diablo II: Resurrected bevat overigens best veel content. De volledige eerste twee acts zijn speelbaar als Barbarian, Sorceress, Amazon, Druid of Paladin. Een level cap blinkt uit door zijn afwezigheid, dus je kan zoveel ervaring opdoen als je maar wil. Allen daarheen, of je nu een fan van het eerste uur of een geïnteresseerde nieuwkomer bent.