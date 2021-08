Muziek is een belangrijk onderdeel van een game en dat geldt dubbel voor Marvel’s Guardians of the Galaxy. Starlord is namelijk een groot fan van rock-, pop- en soulmuziek uit de jaren 80. Het is dan ook niet vreemd dat er een heus muziekalbum op komst is van het spel van Eidos en Square Enix.

Het muziekalbum zal als titel ‘Space Rider’ hebben en bevat nummers van onder andere: Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block en Rick Astley. In totaal zal er zes uur aan klassiekers te horen zijn. In een video wordt er meer over het album verteld en dat kan je hieronder checken.