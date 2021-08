Als Pokémon fan zul je het niet gemist hebben eerder deze week, want er was natuurlijk een hoop te doen omtrent Pokémon afgelopen woensdag. The Pokémon Company maakte heel wat bekend over de aankomende games, waaronder Brilliant Diamond en Shining Pearl, maar ook hun nieuwste project: Pokémon Legends: Arceus.

Aanvullend op deze informatie, is de gamepagina in de Nintendo eShop ook aangepast. Hier wordt onder details aangegeven hoeveel GB de game in beslag zal nemen. Het gaat hier om zo’n 13GB, wat gezien de verwachte grootte van de gamewereld nog aardig meevalt.

Heb je de Poké-presentatie gemist of wil je de nieuwste gameplay gewoon nog een keertje bekijken? Check dan de beelden hieronder! De game is exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch vanaf 28 januari, 2022.