Afgelopen woensdag liet The Pokémon Company onze hartjes sneller kloppen door heel wat nieuwe info over de nieuwste Pokémon games naar buiten te brengen. Naast Pokémon Legends: Arceus werden ook Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl in het zonnetje gezet.

Zo werden we verblijd met ruim 3 minuten aan vrolijke gameplay, van gevechten tot minigames, aangevuld met een tal van customization opties. Wij waren absoluut niet ontevreden over het resultaat! Als klap op de vuurpijl komt er begin november ook nog eens een nieuwe Nintendo Switch Lite uit die volledig in het teken van deze twee games staat. Zo pronken de legendarische Pokémon Palkia en Dialga op de achterkant.

In de tussentijd heeft Nintendo ook de gamepagina’s in de Nintendo eShop aangepast, waardoor nu duidelijk is hoeveel de games in totaal in beslag zullen nemen op je Nintendo Switch. Minimaal 10GB aan vrije ruimte is benodigd voor de installatie van de game, wat iets meer dan één derde van je bruikbare opslag is.

Indien je de nieuwste beelden van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl gemist hebt, kun je hieronder even een kijkje nemen. Nog een keertje spieken mag natuurlijk ook! Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn exclusief voor de Nintendo Switch verkrijgbaar vanaf 19 november.