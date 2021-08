Het is geen geheim dat de Call of Duty games nogal veel ruimte innemen op de harde schijf. Zeker als je bijvoorbeeld Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War én Warzone op je PlayStation of Xbox hebt staan. Niet bepaald fijn als je ook andere games wilt spelen en je hierdoor met ruimtegebrek zit.

Een euvel dat meermaals door Activision is erkend en ze proberen er wat aan te doen. Met Call of Duty: Vanguard die aan de horizon opdoemt, komt er nog een titel aan en ook die lijkt veel ruimte te vereisen. Insider Tom Henderson meldt dat Call of Duty: Vanguard op zichzelf tussen de 70 en 100GB groot is, wat afhankelijk van je regio is.

In de Microsoft Store staat dat de Xbox-versie 75GB vereist, maar dat is eveneens variabel naargelang de regio. Verder meldt hij dat hij ook een totale omvang van 270GB voorbij zag komen, wat helemaal absurd is. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met Warzone, die daar dan nog eens bovenop komt.

Hoe dan ook, je zult alvast rekening moeten houden met een forse vereiste schijfruimte om deze nieuwe shooter te kunnen installeren. Meer over Call of Duty: Vanguard lees je in onze preview.