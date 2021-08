Recent vond er een technische test voor Halo Infinite plaats, waartoe Xbox Insiders toegang hadden. De volgende test staat op de planning en hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wanneer die van start gaat, heeft 343 Industries al aangegeven wat spelers mogen verwachten.

Zo zal de volgende technische test zich richten op Big Team Battle en 4 versus 4. Daarnaast is het de bedoeling dat Bot Arena beschikbaar zal zijn samen met Academy Weapon Drills. Deze modi zijn gekozen om de ontwikkelaar meer informatie te verschaffen over hoe spelers zich in Halo Infinite gedragen.

Tevens dient de technische test als een stress test voor de servers, zodat 343 Industries zich goed kan voorbereiden op de lancering van de game later dit jaar. Wanneer Halo Infinite uitkomt is nog niet bekend, maar wel weten we dat de coöperatieve campagne niet langer bij de launch inbegrepen zal zitten, alsook Forge.

De ontwikkelaar maakte afgelopen vrijdagavond bekend dat ze deze twee onderdelen pas in het tweede en derde seizoen aan de game zullen toevoegen.