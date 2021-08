Bungie heeft het volgende seizoen voor Destiny 2 aangekondigd en daarmee staat alweer het vijftiende seizoen voor de game op ons te wachten. De aankondiging ging gepaard met een teaser en dat is dat we morgenavond om 18.00 uur de volledige onthulling mogen verwachten.

Bungie zal dan een livestream uitzenden waar ze meer over Season of the Lost, zoals dit seizoen heet, uit de doeken zullen doen. Samen met deze aankondiging is er ook een afbeelding vrijgegeven en die toont dat Mara Sov zal terugkeren, maar een grote verrassing is dat niet gezien daar via een audiofragment in Season of the Choosen al naar gehint werd.

Morgenavond meer informatie over het nieuwe seizoen en alle details kun je natuurlijk na bekendmaking hier op PlaySense lezen.