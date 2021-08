De knotsgekke avonturen van Travis Touchdown gaan volgende week verder in het Switch-exclusieve No More Heroes 3. De ongeduldige zieltjes onder ons kunnen echter al een dag voor de release – op 26 augustus dus – heel wat extra info over de game verkrijgen, want er staat een heuse livestream op de planning, genaamd ‘No More Broadcasting 5.1 GHm Part 2’. Onder andere regisseur Suda 51, vtuber Shishiro Botan en een ‘mystery guest’ zullen hierbij aanwezig zijn.

Ben je zo ongeduldig dat je ook daar niet meer op kan wachten? Dan kan je hieronder gelukkig nu al nieuwe gameplay bekijken. Het gaat hier om het baasgevecht met Gold Joe en het is uiteraard zo gek als je het had verwacht.

No More Heroes 3 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch.