Insomniac Games heeft laten weten dat update 01.005 ervoor zal zorgen dat onze geleedpotige vriend Spider-Man in de Remastered versie vanaf nu nog soepeler zal rondslingeren. Hieronder lees je welke stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd:

Probleem opgelost waarbij de input van de speler niet wordt herkent tijdens de directional throw

Algemene verbeterde stabiliteit

Voor wie meer wil weten over Spider-Man Remastered en of het de moeite waard is, lees je in deze special meer over de verschillen tussen de PS4- en PS5-versie van de game.