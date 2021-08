Halo Infinite staat nog steeds gepland voor een release eind dit jaar, maar het had niet veel gescheeld of ontwikkelaar 343 Industries had de game uitgesteld. In de nieuwste development update video – die je hieronder kunt bekijken – vertelt head of creative Joseph Staten dat ze intern hebben overwogen om Halo Infinite opnieuw uit te stellen.

Staten zegt echter dat de studio dat niet besloten heeft en dat men het live-service aspect wil gebruiken om later nieuwe features en missende content toe te voegen, zoals Forge of de mogelijkheid om de campagne in coöp te spelen. Volgens Staten is een game zoals Halo Infinite door de live-service insteek nooit echt ‘af’ en dat de game van seizoen tot seizoen zal groeien.

“Yeah, I mean we talked about doing that. But where we landed was, you know, Halo Infinite is a live game. So it isn’t ever really ‘done.’ You know what I mean? It’s gonna progress and evolve from season to season. We talk about launch being the beginning of that journey, but to have a beginning, you need to pick a moment and actually begin.”